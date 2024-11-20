الامارات | معاشو يعود إلى «يد الوصل» بعد غياب 4 مواسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الجزائري عبدالجليل معاشو (31 عاماً) عودته إلى نادي الوصل، بعد غياب أربعة مواسم، وبعقد ضمن فئة اللاعب «المقيم»، يمتد لما تبقى من الموسم الحالي في مسابقة كرة اليد.

وتدرج معاشو في المراحل السنية لفريق الوصل، قبل خوضه بداية موسم 2020-2021 تجربة احترافية خارج أسوار النادي، استهلها مع دبا الحصن الذي حقق معه لقب هداف الدوري بإجمالي 186 هدفاً، ثم الانتقال إلى النصر الذي لعب في صفوفه على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

وقال معاشو لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بالعودة إلى النادي الذي تدرجت معه في فرق المراحل السنية، قبل خوض تجربة احترافية، اكتسبت خلالها الكثير من الخبرات».

وأضاف: «تعرّضت في الموسم الماضي لإصابة في (الرباط الصليبي)، أبعدتني عن المنافسات منذ منتصف الموسم، ودخلت لاحقاً في مراحل العلاج التي استمرت أكثر من ستة أشهر».

وعن طموحاته المقبلة مع الوصل، قال معاشو: «حظيت بحفاوة الترحيب لدى عودتي إلى الوصل الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ليس على صعيد كرة القدم فحسب بل في كرة اليد أيضاً، وأنا سعيد بانضمامي إلى فريق متجدد يجمع بين عنصرَي الخبرة والشباب، لأن أكثر من نصف الفريق من الوجوه التي أثبتت حضورها القوي في فرق المراحل السنية».

واختتم: «أتطلع إلى وضع خبراتي في سبيل تحقيق تطلعات (الإمبراطور)، وتقديم مستويات جيدة، خصوصاً في بطولة الدوري التي تنطلق الشهر المقبل، وتعد الأهم في روزنامة مسابقات الرجال، وسط طموحات بأن يقدم هذا الفريق المتجدد المستوى المأمول منه، ويجسّد تطلعات إدارة النادي في إعادة كرة اليد إلى سابق عهدها كأحد أبرز الأندية التي قدمت أسماء بارزة للمنتخبات الوطنية».