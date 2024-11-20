شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو: أندية منافسة ترغب فى رحيل ابنى عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصطفى زيزو، والد أحمد زيزو لاعب الزمالك، أن هناك أشخاصا لا يريدون استمرار زيزو فى الزمالك، ويروجون عن أرقام يطلبها اللاعب من النادى لتجديد عقده، وهذه أرقام لا صحة لها على الإطلاق.

وأضاف والد زيزو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن بعض الأندية المنافسة لا تريد وجود زيزو في الزمالك، وترغب فى رحيله عن الفريق، بأن تواجده بالفريق يهدد نتائجهم بالمباريات والبطولات.

وقال والد زيزو إنه أبلغ تأكيد رغبة زيزو بالبقاء قائلا: "زيزو مستمر مع الزمالك ". وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.