الامارات | الاتحاد العربي للمكتبات يتوّج «مكتبات دبي العامة» بجائزة التميز المهني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت مكتبات دبي العامة، التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بـ«جائزة أكاديمية نسيج للتميز في المكتبات والمعلومات» على مستوى الوطن العربي عن فرع التميز المهني، وذلك تقديراً لجهودها ودورها في دعم قطاع المكتبات العربية وتطورها المستمر، إلى جانب مبادراتها وأنشطتها الأدبية التي تسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي، وذلك خلال مشاركة الهيئة في المؤتمر الـ35 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الذي استضافته العاصمة العُمانية مسقط، تحت شعار «المكتبات ومؤسسات الأرشيف العربية ودورها في تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية».

وشهد المؤتمر الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب في عُمان، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، مشاركة واسعة من الأكاديميين والمتخصصين في قطاع المكتبات والمعلومات، وتناول في جلساته مجموعة من المحاور، وخلال المؤتمر استعرضت «دبي للثقافة» مجموعة من مشروعاتها وبرامجها الهادفة إلى دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتفعيل دور المكتبات كمراكز تفاعلية تسهم في دعم أفراد المجتمع وتمكينهم من تنمية مهاراتهم الحياتية، وتحفيزهم على ممارسة القراءة والتفكير الإبداعي، إلى جانب تبنيها للحلول المبتكرة وأفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تطوير منظومة العمل في مكتبات دبي العامة.

وأشار مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة»، عبدالرحمن كلبت، إلى حرص الهيئة على تعزيز إسهام مكتبات دبي العامة في إثراء المشهد الثقافي المحلي، عبر ما تقدمه من مبادرات وبرامج ثقافية متنوّعة، لافتاً إلى أن فوزها بهذه الجائزة يجسد التزامات الهيئة بتحقيق الريادة في قطاع المكتبات، وقال: «تحوّلت مكتبات دبي العامة إلى منصات معرفية وبوابات ثقافية مهمة لكل أفراد المجتمع، بفضل ما تمتلكه من مصادر غنية بالمعلومات، وما تقدمه من خدمات نوعية لروّادها، جعلت منها نموذجاً يُحتذى على مستوى المنطقة العربية».