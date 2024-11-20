الامارات | معدلة وراثياً.. جيبوتي تكافح الملاريا بـ«البعوضة الصديقة»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُطلق جيبوتي عشرات الآلاف من البعوض المعدّل وراثياً كل أسبوع، بهدف اختبار هذه الأداة الجديدة لمواجهة موجة تفشٍّ غير مسبوقة للملاريا.

وتواجه منطقة شرق إفريقيا تهديداً جديداً مع وصول «أنوفيليس ستيفنسي»، وهي بعوضة يعود أصلها إلى آسيا والشرق الأوسط وتتكاثر في المدن وتقاوم المبيدات الحشرية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا البعوض يمثل عاملاً رئيساً في الارتفاع غير المسبوق لحالات الملاريا في جيبوتي وإثيوبيا، ورُصد في ست دول إفريقية أخرى حتى اليوم.

الابتكار الذي أنجزته شركة التكنولوجيا الحيوية البريطانية «أوكسيتيك»، والمسمى بـ«البعوضة الصديقة»، يمثل ذكر بعوض معدل وراثياً، يحمل بروتيناً يضمن عدم استمرار نسله.

وأطلقت شركة «أوكسيتيك» أكثر من مليار بعوضة معدلة وراثياً في البرازيل وفلوريدا في الولايات المتحدة.