شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطوات وزارة الزراعة للنهوض بسلالات الماشية المحلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

التلقيح الاصطناعى أحد الوسائل التى تستخدمها الدولة حاليا ممثلة فى وزارة الزراعة لتحسين سلالات الماشية من "الأبقار والجاموس" لرفع إنتاجيتها من اللحوم و الألبان، وذلك من خلال 4 مراكز رئيسية فى "العامرية - سخا - العباسية - بنى سويف" حيث تعمل هذه المراكز على إنتاج السائل المنوى المستخدم فى عمليات التلقيح الاصطناعى لتحسين السلالات المصرية بالخلط مع السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، والسلالات المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل :



1- وزارة الزراعة وضعت استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية.



2- تم إجراء حصر شامل للثروة الحيوانية لإعداد قاعدة بيانات مدققة، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد من خلال تحديد أعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلى منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب وتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال أعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها.



3- رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم فى توزيعها على أماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد فى تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب.



4- تضمنت الخطة رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة.



5- تجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعى جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين وتدريب وإعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعى والاسراع فى تنفيذ الخطة.



6- تدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية وأعطت نتائج ايجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن.

