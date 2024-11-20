بري: جولة هوكشتاين هي الأخيرة والمفاوضات هذه المرة تستند إلى شيء

نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله أمام زواره، إن "جولة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين هي الأخيرة ولن تكون هناك جولة أخرى"، مع الإشارة إلى أن "المفاوضات هذه المرة تستند إلى شيء، بانتظار الجواب الإسرائيلي".

وأكّد بري أن "الضمانات في ما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين".

وعمّا إذا كانت المسوّدة التي يجري البحث فيها قد نوقشت مع الإسرائيليين، أجاب بري: "هوكشتين يقول إنه نسّق مع الإسرائيليين في ما يخص المسوّدة".