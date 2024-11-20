البنتاغون: حاملة الطائرات لينكولن غادرت منطقة الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "حاملة الطائرات لينكولن غادرت منطقة الشرق الأوسط".

ويأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد التوتر في المنطقة بعد الهجمات المباشرة بين إيران وإسرائيل واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.

فب 2 تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها بصدد نشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن العتاد الأميركي يبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وقالت الوزارة إن "نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يبني على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل"، مضيفة "نشر أصول إضافية يندرج في إطار التزامنا بحماية مواطنينا وقواتنا والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد".