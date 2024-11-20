أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يدعون لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بأنها "متواطئة" في "فظائع" الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.
وقال السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
مع عدد من المشرعين الديموقراطيين، عرض ساندرز نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، سيتم التصويت عليها الأربعاء.
وقال ساندرز إن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع. هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وإذا لم تحصل مفاجآت، من المتوقع ألا تعتمد مشاريع القرارات هذه، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعما ثابتا لإسرائيل.
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