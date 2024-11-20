معلومات "الجديد": هوكشتاين التقى جعجع في معراب

التقى الموفد الاميركي آموس هوكشتاين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وقد رافقته في الزيارة السفيرة الاميركية ليزا جونسون، وفق ما أفادت معلومات قناة "الجديد".
وأشارت المعلومات إلى أن اللقاء كان جيداً وتناول تفاصيل لقاءات الموفد الاميركي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فيما عرض جعجع رأيه بالتطورات الحالية.
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