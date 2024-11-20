شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تكشف أسباب عدم مشاركتها في أعمال مصرية: "بحب الأدوار الصعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة نادين نجيم، على سؤال حول عدم مشاركتها في أعمال مصرية، سواء في السينما أو الدراما، وقالت: "أنا عايزة أمثل في مصر، جالي كتير عروض وكنا مرتبين لكل شيء، بس الأدوار مش بتعجبني".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "الأدوار بحس ان مش فيها تحدي ليا، أنا حابة أن الدور يطلع إمكانياتي للشعب المصري، بتبقى أدوار إمكانيتها محدودة، ممكن أي حد يقوم به".

وقال: "الأدوار البسيطة مش بعرف ألعبها، بغرق في شبر مياه، يعني المشهد الخفيف بياخد مني اهتمام أكتر من المشهد الصعب".