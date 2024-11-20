نادين نجيم مع "صاحبة السعادة": أشفق على المتنمرين والسوشيال ميديا أغلبها مصالح

نادين نجيم ترى أن المتنمرين والمُهاجمين لديهم عقدة نقص

نادين نجيم تؤكد بأنها لا ترد على الهجوم الذي تتعرض له بمواقع التواصل الإجتماعي

https://www.instagram.com/p/DBhNoRTAwaX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBhNoRTAwaX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBhNoRTAwaX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - تم مساء اليوم عرض حلقة جديدة من برنامجوالذي تُقدمه الفنانة، وجاءت النجمة اللبنانيةضيفة حلقة اليوم من البرنامج، وخلال اللقاء تحدثت عن الهجوم والتنمر الذي تعرضت له من بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي.وقالت نادين نجيم خلال اللقاء بأنها ترى من يُهاجموها أو يتنمرون عليها يأتي هذا الشئ بسبب عقدة نقص لديهم، وأن ما يفعلوه يُمثلهم حيث أن التنمر وطريقة الحديث غير الأخلاقية هي قلة ثقة بالنفس أو لديهم مشاكل نفسية.كما أوضحت بان بخبرة الحياة والبحث وراء تلك الشخصيات التي تهاجمها أو تتنمر عليها وجدت بأنها تُشفق عليهم حينما فهمت لماذا يفعلون ذلك.وأضافت الفنانة نادين نجيم خلال حديثها ببرنامج "صاحبة السعادة" بأن "السوشيال ميديا" للأسف أصبح يتحكم فيها الكثير من المصالح، وأصبح هناك بيع وشراء للحسابات والتفاعلات على مواقع التواصل الإجتماعي مما جعلها لا تتُابع الهجوم وأن تلك المواقع أصبحت لعبة خطيرة مؤكدة بأنها لا تلتفت لما يُقال على مواقع التواصل الإجتماعي.كما أكدت الفنانة نادين نجيم بأنها لا ترد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلا في الأمور الهامة والتي يكون لها مردود قوي، وعن أخر الأشياء التي كان لابد أن ترد عليها بمواقع التواصل الإجتماعي كان له علاقة بعلامتها التجارية حينما صورت بعض الدعاية وطرحتها على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي وحينها تعرضت للتنمر وللهجوم الشديد، مؤكدة بأن قوتها الشخصية هي التي تمنحها الوقوف أمام هؤلاء المتنمرين والمُهاجمين.يُذكر أن أخر ظهور للفنانة اللبنانيةكان في أكتوبر الماضي، حيث كانت قد كشفت النجمة نادين نجيم عن إطلالتها في حفل عشاء حضره عدد كبير من مشاهير العالم أُقيم في مدينة مراكش بالمغرب، وذلك من خلال عدد من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».