الامارات | «الإمارات إكستريم» وصيف مونديال الدراجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق «الإمارات إكستريم» بالمركز الأول في منافسات جائزة إندونيسيا الكبرى للدراجات المائية (الجولة الختامية من بطولة العالم 2024)، أول من أمس، ونجح قائد فريق «الإمارات إكستريم»، المتسابق كيفين رايتيرر، في القفز خطوات مهمة في سلم الترتيب العام مع نهاية جولات البطولة، ليصعد إلى مركز الوصيف في الترتيب العام بفارق 16 نقطة عن المتصدر.

وبحسب بيان صحافي، فإن فريق «الإمارات إكستريم» يتبع لمؤسسة «إكس بي جي» المتخصصة في مجال الدراجات المائية، والتي تمتلك أكاديمية رياضية تخرّج فيها أبرز أبطال الرياضات البحرية والمتسابقين، مثل بطلنا عمر عبدالله راشد، وبطلنا سلطان عيسى الحمادي، اللذين تألقا في العديد من البطولات المحلية والدولية، ومن المنتظر أن يشارك فريق «الإمارات إكستريم للدراجات المائية» في كأس ملك تايلاند (الجولة الختامية من بطولة العالم 2024- آي جي إس بي إيه)، التي تقام أمام شواطئ مدينة باتيا منتصف ديسمبر المقبل.