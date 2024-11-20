الامارات | 9000 مشارك في سباق زايد الخيري بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، أمس، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة النسخة الـ23 من سباق أبوظبي، السبت المقبل، من فندق إرث أبوظبي، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، عن ارتفاع معدلات الإقبال على التسجيل في الأيام الأخيرة، ووصول الأرقام إلى نحو 9000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، بعد استكمالهم إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالسباق الذي يبلغ مجموع جوائزه مليوناً ونصف المليون درهم.

وأهابت اللجنة بجميع الراغبين في المشاركة المسارعة إكمال إجراءات التسجيل قبل اعتماد القائمة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع بدء العد التنازلي لانطلاقة السباق، الذي سيتم تخصيص ريعه لمصلحة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد من حياة طبيعية، عبر التوعية والدعم والسعي لإيجاد علاج.

وأشارت إلى إقامة فعاليات مصاحبة على هامش السباق، وقرية ترفيهية تتضمن ألعاباً للأطفال، والعديد من مرافق الطعام والشراب، لتوفير تجربة مميزة لمتابعي الحدث في الفئات العمرية المختلفة.

وينطلق السباق في السابعة صباحاً لفئة أصحاب الهمم لمسافة 10 كلم، يعقبه بعد خمس دقائق سباق 10 كلم لفئة المحترفين، ثم ينطلق سباق خمسة كلم لفئة المحترفين في الساعة 7:07 صباحاً، وسباق 10 كلم لفئة التسجيل العام في الساعة 7:25 صباحاً، وسباق خمسة كلم لفئة التسجيل العام في الساعة 7:35 صباحاً، وسباق ثلاثة كلم لفئة التسجيل العام في الساعة 7:45 صباحاً، وصولاً إلى تكريم الفائزين في الساعة التاسعة صباحاً.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة توفير مواقف للسيارات وخدمة النقل في كل من واحة الكرامة بين الساعة الرابعة و5:30 صباحاً، وفي مدينة زايد الرياضية بين الساعة الرابعة و6:30 صباحاً، وإغلاق الطرق أمام حركة السيارات في السادسة صباحاً.