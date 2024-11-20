شكرا لقرائتكم خبر عن دون التقاط المعزز.. سبيس إكس تطلق صاروخ "ستارشيب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة "سبيس إكس" يوم الثلاثاء صاروخ ستارشيب آخر، لكنها تخلت عن محاولة التقاط المعزز باستخدام أذرع ميكانيكية عملاقة.

وعلى عكس نجاح الشهر الماضي، جرى توجيه المعزز إلى الهبوط في خليج المكسيك.

وأُلغيت محاولة الالتقاط بعد 4 دقائق فقط من انطلاق الرحلة التجريبية من تكساس لأسباب غير محددة، وارتطم المعزز بالماء بعد 3 دقائق من ذلك. معاييز التقاط المعزز وقال دان هوت، المتحدث باسم سبيس إكس، إنه لم يجر استيفاء جميع المعايير اللازمة لالتقاط المعزز، لذلك لم يوجه موجه الرحلة المعزز للعودة إلى موقع الإطلاق، دون أن يحدد ما الذي حدث بالضبط.

وفي الوقت نفسه، انطلقت المركبة الفضائية الخالية من تكساس على متن ستارشيب، ومرت عبر خليج المكسيك في مسار شبه دائري حول العالم مشابه للرحلة التجريبية في أكتوبر.

وهذا أحدث اختبار لأكبر وأقوى صاروخ في العالم، الذي تأمل سبيس إكس ووكالة ناسا في استخدامه لإعادة رواد الفضاء إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.