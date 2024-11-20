بإطلالة خيالية ..هنا الزاهد تخطف القلوب بالأبيض- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أبيض رائع طويل وواسع من دون اكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت هنا الزاهد، مجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها.
وتألقت هنا في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستاناً أصفر قصيراً، جاء بصيحة الكتف الواحدة، مع شق صغير عند الخصر، وذلك خلال تواجدها في مدينة برشلونة في إسبانيا لقضاء عطلتها.
ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها بطريقة جميلة.
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