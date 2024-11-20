الامارات | «زوارق الإمارات» تشارك في جائزة الشرقية الكبرى بالسعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك زوارق الإمارات، ممثلة في فرق «فيكتوري» و«فاز مارين» و«الفجيرة»، في منافسات بطولة جائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2024، التي تنطلق اليوم في مدينة الخبر السعودية، وتستمر أربعة أيام، بمشاركة 10 فرق عالمية.

ووصل، أول من أمس، وفد فريق فيكتوري، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إلى مدينة الخبر، حيث ضم الوفد كلاً من مدير إدارة فيكتوري، أحمد علي السميطي، وقائدَي زورق «فيكتوري 7»، المتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب الطاقم الفني، الذي سيشرف على تجهيز ومتابعة الزورق في مراحل الجولة العالمية.

وتعد جولة الشرقية حاسمة لفرق الصدارة التي تسعى لتعزيز موقفها قبل الوصول إلى محطة الختام على شواطئ دبي، حيث منافسات الجولة الخامسة من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.

وتقام اليوم إجراءات التسجيل للفرق، وتجهيز مقار الفرق وورش الزوارق، ثم إجراء التجارب الفنية على الزوارق.

وتنطلق المنافسات، غداً، بإقامة السباق الرئيس الأول، الذي تسبقه تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين، فيما ستخوض الزوارق، بعد غد، منافسات سباق السرعة، وتختتم الجولة العالمية، السبت، بإقامة السباق الرئيس الثاني.