شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح فى الحصول على تنظيم بطولة العالم للاسكواش للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

نجح مجلس إدارة اتحاد الاسكواش في الفوز بملف استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات في مصر خلال شهر يوليو القادم في خطوة كبيرة للاسكواش المصري بتنظيم هذا الحدث العالمي والكبير على أرض الكنانة لأول مرة في نسختها الجديدة.

وتلقى الاتحاد المصري خطابا رسميا من جانب الاتحاد الدولي يؤكد رسميا استضافة مصر لهذا الحدث والبدء في الترتيب والتنسيق حول مراحل الاعداد لانطلاق البطولة بالمواصفات العاليمة المطلوبة للاتحاد الدولي تليق بحجم الحدث الكبير الذي تشهده مصر خلال هذه الفترة بإقامة هذه البطولة بجميع منافساتها الفردي والفرق ناشئين وناشئات.

وأكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أنه سعيد بهذا الإنجاز وبنيل ثقة الاتحاد الدولي بإسناد هذه البطولة إلى مصر في خطوة كبيرة تأكد مدى ثقة الاتحاد الدولي ومنتخبات العالم في التنظيم المصري، حيث يصل استضافة مصر لعدد اللاعبين حوالي 500 لاعب ولاعبة وبالقدرات الموجودة فى إخراج هذا الحدث فى أبهى صورة، وأضاف أنه سعى مع كل القائمين على هذا الملف للترويج وإقناع الاتحاد الدولي بضرورة أحقية مصر فى استضافة البطولة على حساب كل الملفات الأخرى التي تقدمت لنيل شرف هذا التنظيم.

وأضاف أن هذا يعكس مدى قوة الملف المصري، ويؤكد وجود مقومات واضحة فى إمكانية استضافة الحدث من ملاعب وبنية تحتية متطورة تتناسب مع المواصفات العالمية.

وأشار عاصم خليفة إلى أن أبطالنا سيكون لديهم حظوظ كبيرة في الفوز بغنائم البطولة، خاصة أنها ستكون على أرض الكنانة وبين جماهيرهم.