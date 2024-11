شكرا لقرائتكم خبر عن آدم بردوى: الموسم الثانى من Nobody Wants This سيطرح 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى النجم العالمى آدم برودى وبطل مسلسل Nobody Wants This، جدولًا زمنيًا للموسم الثاني من العمل، مؤكدًا أنه سيُعرض على منصة نتفليكس خلال العام المقبل 2025. مسلسل Nobody Wants This يدور استنادًا إلى تجارب الحياة الواقعية للمبدعة إيرين فوستر، فإن جوان التى تلعب دورها النجمة العالمية كريستين بيل هي مذيعة بودكاست صريحة تشرع في علاقة مع الحاخام اليهودي غير التقليدي نوح روكلوف الذي يلعب دوره برودي. وصرح برودي عن الموسم الثاني قائلا: "نحن سنبدأ التصوير فى فبراير المقبل ونأمل أن يطرح بحلول سبتمبر من العام المقبل 2025". وتابع برودي قائلا: "أريد أن يكون الموسم الثانى من Nobody Wants This جيدًا، ولست مهتمًا كثيرًا بالمنعطفات والتقلبات طالما أنها حقيقية وذكية وممتعة للعب".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز