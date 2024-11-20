شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سلامة: بشير الديك فى العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست أيمن سلامة، على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، خبر نقل السيناريست بشير الديك إلى العناية المركزة، وعلق قائلا: "الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".



تغريدة أيمن سلامة

وقال الكاتب والسيناريست بشير الديك، مؤخرا إنه نشر قصصا قصيرة فى جريدة المساء وفى ليبيا وسوريا فى فترة البدايات، مشيرا إلى أن فيلم أغنية على الممر كان سببا فى عدم تحويل أول رواية له لفيلم بسبب منع المخرج على عبد الخالق من العمل.

وأضاف بشير الديك خلال لقائه الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج "بالخط العريض" الذى يذاع على قناة الحياة: "محمود ياسين كان يرغب فى تغيير نهاية فيلم مع سبق الإصرار ولكنى رفضت".

وتابع الديك: "فيلم سواق الأتوبيس هو من صنع مجدى حيث كان فيلم سواق الأتوبيس كان بيعالج الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، والانفتاح الاقتصادى كان سداح مداح كما قال الكاتب أحمد بهاء الدين، ومحمد خان رفض إخراج فيلم سواق الأتوبيس لأنه واقعى ورشح عاطف الطيب".

وقال السيناريست: "الكاتب وجيه أبو ذكرى كان يكتب مقالات عن محامى التعويضات بجريدة الأخبار، وأخذت فكرة فيلم ضد الحكومة من تلك المقالات للكاتب الصحفى وجيه أبو ذكري".

وأضاف: "فكرنا فى أحمد زكى لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان، وفوجئت بموافقة عادل إمام على فيلم الحريف، لأنه كان مهتما بالأفلام التجارية فى هذه الفترة، وتعرفت على محمد خان من خلال نور الشريف وأتشابه مع محمد خان فى الرؤية البصرية الواحدة كما أن عادل إمام لم يتدخل فى سيناريو فيلم الحريف".