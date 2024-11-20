شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم: تعليقات الشعب المصري إيجابية وشديدة الاحترام وبيحبوني من قلوبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، إنها من خلال تعاملها مع المصريين وتعاملها معهم، ترى أن الشعب المصري وتعليقاته عليها إيجابية وشديدة الاحترام.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "ولا مرة سمعت شيء ضايقني في مصر من المصريين، ولما باجي على مصر، بفرح لأن طريقتهم اللي بيحبوني بيها طالعة من القلب".

وقالت: "الشعب المصري مش بيعرف يجامل، إذا حبك حبك، وهو شعب مش سهل يحب حد من بلد تانية ويتكلم بلغة غير لغته".