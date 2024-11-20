الامارات | ريدلي سكوت يعلن عن جزء ثالث من «غلادييتر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل بدء عرض «غلادييتر 2» المنتظر في الولايات المتحدة، أعلن المخرج، ريدلي سكوت، عن جزء ثالث من سلسلة الأفلام، بعد 24 عاماً من الفيلم الأول الذي فاز بجائزتَي أوسكار.

يبدأ عرض «غلادييتر 2»، بعد غد، في الولايات المتحدة، ويتولى فيه الممثل الإيرلندي، بول ميسكال، الذي اشتهر في مسلسل «نورمال بيبول»، شخصية لوسيوس، نجل مكسيموس الذي يؤدي دوره راسل كرو بطل الجزء الأول من «غلادييتر» الحائز جائزتَي أوسكار عن أفضل فيلم وأفضل ممثل، وحصل «غلادييتر 2» الذي يتمحور على مؤامرة دموية، ويغذيه تعطش البطل للانتقام، تقييمات جيدة، وحقق عائدات بـ87 مليون دولار في الدول التي طُرح بها الأسبوع الفائت.

وقال ريدلي سكوت، أول من أمس، على هامش العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة: «نظراً إلى الأداء الذي يحققه (غلادييتر 2) منذ أمس في بقية أنحاء العالم، أعلن عن جزء ثالث منه».