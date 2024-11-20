الامارات | مقتنيات نادرة في «فن أبوظبي 2024».. من بيكاسو إلى سرج للسلطان سليم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إضافة جديدة يشهدها «فن أبوظبي» في نسخته الـ16 التي تتواصل فعالياتها حتى 24 نوفمبر الجاري في منارة السعديات بأبوظبي، من خلال «صالون مقتنى الفنون» الذي استحدثه المعرض للمرة الأولى هذا العام، مقدماً لزواره مجموعة كبيرة من المقتنيات النادرة التي تتضمن مخطوطات وقطعاً فنية وكتباً وتحفاً تاريخية، تأكيداً على أن الإنتاج الفني يقوم على تراكم الأعمال السابقة.

بيكاسو والصقارة

تعرض دار «أنتيكاريت فورم» الهولندية في جناحها مجموعة كبيرة من القطع، من أبرزها، وفق ما أوضح لورنس هيسلينك لـ«الإمارات اليوم»، كتاب يضم رسوماً أصلية لبيكاسو وعليها توقيعه، وكان الفنان الشهير قد أهدى الكتاب لرسام صديق له، ويبلغ سعره 450 ألف يورو، كما يعرض كتاب هيرمان شليغل للصقارة، وهو كتاب نادر لأنه أول كتاب يضم صوراً للصقور بالحجم الحقيقي للصقر، وهو مطبوع في هولندا، وتم إهداؤه للملك، ويبلغ سعره 150 ألف يورو.

مومياء صقر

ومن القطع اللافتة التي يضمها الجناح مومياء كاملة لصقر مع جواز السفر الخاص بها، تعود إلى الحضارة الفرعونية ويبلغ عمرها 2600 عام، وسعرها 85 ألف يورو، أما أغلى كتاب تعرضه الدار فيعود إلى نهاية القرن الـ17، وهو من تأليف الفنانة الهولندية ماريا سايبيلا، حيث ذهبت مع ابنتها إلى سورينام وتجولت في الغابات هناك، وسجلت في هذا الكتاب جميع أنواع الحشرات، كما يضم تاريخ الطب في سورينام في ذلك الوقت، ويبلغ سعره 600 ألف يورو.

33 ألف صورة نادرة

وتشارك «كتب دانيال كراوش النادرة» بمجموعة ضخمة من الألبومات والصور التاريخية لمنطقة الخليج ومصر، ومناطق مختلفة من العالم العربي، وتحمل عنوان «أصالة»، وتضم أكثر من 350 ألبوماً.

وأوضح نك تريمينغ لـ«الإمارات اليوم» أن المجموعة تضم ما يصل إلى 33 ألف صورة، تعود للفترة من 1860 إلى القرن الـ20، وهي لتاجرة كتب من لندن تدعى جيني ألسورث، لافتاً إلى أن الأمر المثير للاهتمام في هذه المجموعة أن من التقطوا هذه الصور ليسوا مصورين متخصصين، وجميعهم أشخاص عاديون، وكثير منهم جاؤوا من أوروبا الغربية كزوار للمنطقة، وقاموا بالتقاط صور وثقت الحياة اليومية في المنطقة لمدة 130 عاماً، وكثير من هذه الصور مرفق بها شرح لمضمونها، وتتميز المجموعة كذلك بأنها لم تنشر، وكلها صور فريدة أو صور نادرة من مجموعات شخصية، ويمكن أن يتم استخدامها لتقديم سرد جوانب من تاريخ المنطقة لم يوثقها أحد من قبل، أما سعر المجموعة فيصل إلى سبعة ملايين و350 ألف درهم، كذلك يضم الجناح بوصلة (أسطرلاب) تعود إلى الدولة الإسلامية في الأندلس، وتحديداً لعام 1250، ويصل سعرها إلى ثلاثة ملايين و600 ألف درهم، وأخرى أكبر حجماً تعود لعام 1678 قيمتها المادية تصل إلى مليونين و400 ألف درهم.

سرج للسلطان سليم

ولفت جناح دار «كسكينار - كنت آنتيكس» الأنظار إليه بمجسم لحصان وضع عليه سرج صُنع للسلطان العثماني سليم الثالث (1789 – 1807) ومزين بـ1036 شكلاً مذهباً، منها أكثر من 500 نجمة فضية، وكل نجمة يصل وزنها إلى 11 غراماً تقريباً، ويصل سعر السرج إلى ثلاثة ملايين دولار، وكذلك يعرض الجناح مخطوطتين من القرآن الكريم بالخط الكوفي يرجع تاريخهما إلى القرن العاشر، ومجموعة من الخناجر والسيوف، من أبرزها خنجر مزين بالميناء يصل سعره إلى 70 ألف دولار.

الأمير الصغير

«أسطرلاب» من زمن الدولة الإسلامية في الأندلس يصل سعره إلى 3.6 ملايين درهم. تصوير: إريك أرازاس

تعرض دار «بيتر هارينغتون» للكتب النادرة نسخة كربونية من مخطوطة «الأمير الصغير»، تحمل تصحيحات وتعليقات بخط يد مؤلفها أنطوان دو سانت - إكزوبيري، وتُعد هذه النسخة شاهداً على أول ظهور مكتوب لإحدى أشهر عبارات الكتاب: «لا يرى الإنسان جيداً إلا بقلبه، فالأمور الجوهرية غير مرئية للعين»، ويركز جناح «كتب شابيرو النادرة» على المصاحف، ويعرض ورقة نادرة من مصحف حجازي يعود إلى القرن السابع، ويعد من أوّل المصاحف المكتوبة.

. 150 ألف يورو سعر أول كتاب صور بالحجم الحقيقي للصقور.

. 450 ألف يورو سعر كتاب يضم رسوماً أصلية لبيكاسو.

. 600 ألف يورو سعر كتاب فريد عن الحشرات.

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