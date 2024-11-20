نجم «كأس العالم» و«السياسة» روماريو يرحب بـ«الاتحاد» في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - برازيليا (الاتحاد)

بطل كرة القدم، وكأس العالم عام 1994، ونجم السياسة، البرازيلي روماريو، رحب بصحيفة «الاتحاد»، ضمن جولتها في البرازيل، لإجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين والشخصيات، فقد استقبل المهاجم الأسطوري، وعضو مجلس الشيوخ البرازيلي، الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، وفريق الصحيفة في مقر مجلس الشيوخ في العاصمة برازيليا.

وتبادل روماريو، والدكتور حمد الكعبي الحديث حول تاريخ التعاون الرياضي بين الإمارات والبرازيل، فيما عبّر روماريو عن سروره الكبير بلقائه مع «الاتحاد»، وحماسه للتواصل مع وسائل الإعلام، وتعزيز العلاقات بين البرازيل والإمارات، مبدياً، خلال اللقاء، إعجابه بكرة القدم الإماراتية، ومدى تطورها خلال العقد الأخير.

بعد اعتزاله في عام 2008، قرر روماريو الدخول إلى عالم السياسة، حيث انتُخب عضواً في مجلس الشيوخ في عام 2015، وتم تجديد عضويته في عام 2022، معتبراً أن تجربته في الرياضة تمنحه رؤية فريدة حول كيفية تحسين حياة الناس، من خلال السياسة والرياضة.

روماريو، الذي يُعد واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم في العالم، سجل أكثر من 1000 هدف في جميع المناسبات، والفئات العمرية، والمباريات غير الرسمية.

وشهدت مسيرة روماريو العديد من المحطات عبر الأندية البرازيلية الكبيرة مثل، فاسكو دا جاما فلومينينسي وفلامنجو، بالإضافة إلى الأندية الأوروبية الكبيرة مثل، أيندهوفن الهولندي، وبرشلونة، وفالنسيا الإسبانيين.