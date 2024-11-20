أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، مصر تنجح فى الحصول على تنظيم بطولة العالم للإسكواش للناشئين والناشئات، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يقوم بزيارة فكرى صالح مدربه الأسبق.

منتخب مصر يكتفى بالتعادل 1-1 ويمنح بوتسوانا بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025.. صور

تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جرت اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتى حسمها ألفراعنة بالتأهل من الجولة الرابعة.

اتحاد الكرة بعد تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا : "المهمة الأولى انتهت"

علقت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، على تأهل منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد التعادل اليوم أمام بوتسوانا بهدف لكل منهما.

مصر تنجح فى الحصول على تنظيم بطولة العالم للاسكواش للناشئين والناشئات

نجح مجلس إدارة اتحاد الاسكواش في الفوز بملف استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات في مصر خلال شهر يوليو القادم في خطوة كبيرة للاسكواش المصري بتنظيم هذا الحدث العالمي والكبير على أرض الكنانة لأول مرة في نسختها الجديدة.

أهداف مباراة منتخب مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 1-1

حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

جوميز يقرر منح اللاعبين راحة 24 ساعة قبل مواجهة المصري خوفا من الإجهاد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأربعاء، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

حسام حسن: نقدم أداء مع المنتخب لم يحدث منذ الجوهرى وشحاتة والتقليل لا اتقيله

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن المنتخب صعد لأمم أفريقيا 2025 كصاحب المركز الأول من أصعب مجموعة في التصفيات، مضيفا أن غياب الجمهور بهذا الشكل لغز محير لأول مرة أرى هذا المشهد منذ استلام مهمة المنتخب.

بيراميدز: الشيبى والكرتى جددا تعاقدهما مع الفريق موسمين

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة انتهاء تعاقد المغربيان وليد الكرتى ومحمد الشيبى بنهاية الموسم الجارى، وأحقيتهما فى التوقيع لأى فريق فى شهر يناير المقبل دون انتظار موافقة بيراميدز.

زيارة خاصة من عبد الواحد السيد لفكرى صالح بنادى زد.. صورة

حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، على زيارة فكرى صالح المشرف على تدريب حراس نادى زد، فى مكتبه، نظرًا للعلاقة الوطيدة التى تجمعهما منذ زمن بعيد.

وزارة الرياضة: إحالة المسئول للنيابة حال وجود سيارة تكريم الموتى فى الملاعب

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة التزام الأندية والهيئات الرياضية المختلفة بالاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة في الملاعب والهيئات الرياضية.