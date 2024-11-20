شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أدوار برلنتى عبد الحميد فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة برلنتي عبد الحميد، حيث ولدت فى 20 نوفمبر من عام 1935، وتعد إحدى النجمات في الزمن الجميل، التى وضعت بصمة كبيرة في عالم التمثيل والرقص الشرقى، حيث قدمت أدوارا مختلفة ظلت عالقة في ذهن الجمهور .

اسمها الحقيقي نفيسة وولدت فى منطقة السيدة زينب في القاهرة، تقدمت إلى معهد الفنون المسرحية والتحقت بقسم النقد، ولكن سرعان ما أقنعها الفنان زكي طليمات بأن تلتحق بقسم التمثيل في المعهد وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل.

أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك" وشاركت في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقة المسرح المصري الحديث، ومن هذه المسرحيات قصة مدينتين والنجيل.

بدايتها السينمائية كممثلة رئيسية كانت عام 1952 فى فيلم "ريا وسكينة"، الذى اختارها فيه المخرج صلاح أبو سيف لتكون محطة انطلاق لها فى السينما ومن أهم أفلامها التى قدمتها فى السينما المصرية "سر طاقية الإخفاء، جواز فى السر، المعلمة أنصار، الهانم بالنيابة عن مين، من الذى قتل هذا الحب، العش الهادئ، شادية الجبل، الشياطين الثلاثة وصراع فى الجبل".

من أشهر الأفلام التي شاركت فيها برلنتي عبد الحميد، سر طاقية الإخفاء عام 1959 وتجسيدها شخصية الراقصة والمطربة لولا، وذلك أمام عبدالمنعم إبرهيم، توفيق الدقن، زهرة العلا، أحمد فرحات.