الجيش الأوكراني: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي روسي على كييف

أعلن الجيش الأوكراني، في بلاغ، أن "الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم جوي روسي على كييف". وكانت قد أعلنت السلطات الأوكرانية عن إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مقاطعات أوكرانية وإطلاق صفارات إنذار في كييف.

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