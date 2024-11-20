انت الان تتابع خبر وزير التخطيط يدعو العراقيين للتعاون: التعداد يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التخطيط في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم حيّا اليوم الاربعاء الفرق الميدانية والعدّادين، الذين يقومون باجراء التعداد السكاني الذي انطلق في جميع المحافظات في الساعة السابعة من صباح اليوم ويستمر لغاية نهاية يوم غد الخميس".ودعا الوزير "العراقيين جميعا الى التعاون مع فرق التعداد من خلال استقبالهم والادلاء بالبيانات الصحيحة، لما لذلك من اهمية في رسم مستقبل العراق، مشددا على ان التعداد يمثل اهمية استثنائية لانه سيسهم في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات".

وثمن "دور الاجهزة الامنية التي تؤدي دورا كبيرا في توفير بيئة امنة وهادئة تضمن سير اجراءات التعداد بسلاسة، كما ثمن دور المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية والمختارين، في دعم جهود وزارة التخطيط لاجراء التعداد السكاني".

