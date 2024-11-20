قتلى وجرحى وانفجارات بجنين والقوات الإسرائيلية توسع اقتحاماتها بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 مواطنين فلسطينيين في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت مصادر للجزيرة بأن انفجارات دوت في مدينة جنين وسط اقتحام القوات الإسرائيلية المستمر للمدينة.

وأفادت مصادر للجزيرة أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة بين بلدة قباطية وقرية "مثلث الشهداء" جنوبي جنين وحاصرت منزلا تواجد بداخله 3 شبان، قبل أن تقوم باستهدافهم بعدد من الصواريخ الحارقة والرصاص الحي.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية قتلت شابين فلسطينيين آخرين بالرصاص في الحارة الشرقية بمدينة جنين.

وخلال العملية العسكرية المتواصلة منذ فجر الثلاثاء دمرت قوات إسرائيلية بنى تحتية وحاصرت مستشفيات المدينة وأصابت نحو 9 من المواطنين بالرصاص بحسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

بدورها، قالت فصائل فلسطينية بمخيم جنين، في بلاغات منفصلة، إنها "تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة ومخيمها، وحققت إصابات مباشرة في صفوف تلك القوات".

وبالإضافة إلى العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ فجر الثلاثاء في جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنا وبلدات أخرى في الضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقالات.