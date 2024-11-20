افادت الوكالة الوطنية، بأن " محور شمع - البياضة شهد مساء امس اشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية تحاول التقدم إلى البياضة في محاولة للعدو للسيطرة والالتفاف حول البياضة كونها موقعا استراتيجيا لتطويق الناقورة، إلا أن حزب الله أطلق القذائف الصاروخية والصواريخ باتجاه العدو ودمر دبابة ميركافا الذي عاد وانكفأ للوراء. بعدما تدخل الطيران والمدفعية الاسرائيلية".
كما تعرضت بلدة جويا مساء امس في قضاء صور لسلسلة من الغارات المعادية واستهدفت عددا من المباني السكنية
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات مساء على محور شمع البياضة ادت الى انكفاء الجيش الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.