اشتباكات مساء على محور شمع البياضة ادت الى انكفاء الجيش الاسرائيلي

افادت الوكالة الوطنية، بأن " محور شمع - البياضة شهد مساء امس اشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية تحاول التقدم إلى البياضة في محاولة للعدو للسيطرة والالتفاف حول البياضة كونها موقعا استراتيجيا لتطويق الناقورة، إلا أن حزب الله أطلق القذائف الصاروخية والصواريخ باتجاه العدو ودمر دبابة ميركافا الذي عاد وانكفأ للوراء. بعدما تدخل الطيران والمدفعية الاسرائيلية".

كما تعرضت بلدة جويا مساء امس في قضاء صور لسلسلة من الغارات المعادية واستهدفت عددا من المباني السكنية