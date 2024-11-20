الامارات | ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، ترأس خلالها وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين في نسختها الـ19، وذلك نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

رافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رسمي ضمّ كلاً من: وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة، أحمد علي الصايغ، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وسفير الدولة لدى البرازيل، صالح أحمد سالم السويدي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري.