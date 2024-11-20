الامارات | حمدان بن محمد: دبي وجهة دائمة لصنّاع المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: دبي وجهة دائمة لصنّاع المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن المستقبل صناعة تحويلية حيوية، محورها المرونة والإيجابية والاستباقية، ومركزها دبي التي أصبحت بفضل رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهة العالم لتصميم المستقبل واستشراف فرصه.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى دبي للمستقبل 2024، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمستقبل يومَي 19 و20 نوفمبر، في متحف المستقبل بدبي، بمشاركة أكثر من 2500 خبير ومتخصص، من نحو 100 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر، وخبراء المستقبل من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، الذين يشاركون في 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسة وورشة عمل.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أصبح منتدى دبي للمستقبل من أهم التجمعات السنوية التي ينتظرها العالم لمواكبة التغيرات الكبرى المتسارعة، والتفكير في الفرص الواعدة المقبلة، وأصبحت مخرجاته وحواراته منطلقاً، تستفيد منها الحكومات والمجتمعات والمؤسسات حول العالم في تطوير نظرتها للمستقبل، وتعزيز جهودها لمواكبة تحولاته».

وأضاف سموّه «دبي تؤمن بإيجابية المستقبل، وتحرص على أن تكون دائماً صلة الوصل بين العلماء والأكاديميين والباحثين في قضايا المستقبل من جهة، وصنّاع القرار والمسؤولين ومصممي السياسات والتشريعات من جهة ثانية، وسنواصل تركيزنا على تعزيز الشراكات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات في مجال تخيّل المستقبل، ودعم الأفكار والمبادرات والمشاريع الطموحة غير المسبوقة».

وشدّد سموّه على أهمية دور منتدى دبي للمستقبل في مواصلة مد الجسور بين المجتمعات العالمية، وبناء الشراكات الفاعلة في مجال استشراف المستقبل، وتمكين التحولات الإيجابية لمضاعفة الفرص التي يمكنها الإسهام في تنمية الأفراد والمجتمعات، وتشكيل مستقبل مزدهر للبشرية.

ابتكارات للبشرية

واطّلع سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، على عدد من الفعاليات المصاحبة والورش المتخصصة التي يشهدها «منتدى دبي للمستقبل»، بتنظيم مؤسسة دبي للمستقبل للعام الثالث على التوالي، وبمشاركة 100 مؤسسة دولية متخصصة في تصميم المستقبل.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «شهدت (اليوم) أعمال الدورة الثالثة لـ(منتدى دبي للمستقبل)، أكبر تجمع عالمي لخبراء ومؤسسات استشراف المستقبل، بمشاركة 2500 خبير، من نحو 100 دولة، في متحف المستقبل.. واطلعت برفقة لطيفة بنت محمد على 100 مشروع مستقبلي مبتكر، ضمن مبادرة (حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية).. والتقيت أيضاً خريجي (برنامج استشعار المستقبل)، و(برنامج دبي لخبراء المستقبل)، التي تنظمهما أكاديمية دبي للمستقبل». وأضاف سموه: «دبي وجهة دائمة لصنّاع المستقبل من المنطقة والعالم.. وسنواصل العمل لنكون الأكثر جاهزية للمستقبل».

وزار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية»، الذي يضم 100 مشروع مبتكر من مختلف أنحاء العالم.

وتهدف المبادرة، التي تشرف عليها سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تقديم منصة عالمية لاستعراض أبرز الحلول والمشاريع المستقبلية التي تم تطويرها من طلاب الجامعات حول العالم.

وتشمل قائمة شركاء المبادرة كلاً من: هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية التي أعلنت، أخيراً، عن تخصيص 100 مليون درهم لدعم الابتكار والتكنولوجيا في دبي.

استشعار المستقبل

كما التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أعمال منتدى دبي للمستقبل، 42 خريجاً من الدفعة الأولى في «برنامج استشعار المستقبل»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف إعداد نخبة من القيادات العالمية في استشراف المستقبل من مختلف التخصصات، وتمكينهم بمهارات توظيف الفرص والتخطيط للمستقبل والاستعداد له، وتبنّي منهجية التفكير القيادي والمستقبلي، وتطوير استراتيجيات مستقبلية قابلة للتطبيق، انطلاقاً من دبي.

خبراء المستقبل في دبي

كذلك شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أعمال «منتدى دبي للمستقبل 2024»، تخريج 20 منتسباً من الدفعة الرابعة في «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، الذي يُشرف عليه المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، ويهدف لتدريب وبناء نخبة معتمدة من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية مختلفة لحكومة دبي، بالتعاون مع خبراء ومختصين في استشراف المستقبل من مختلف أنحاء العالم.

ونوّه سموّه بأهمية الدور المستقبلي لخريجي «برنامج دبي لخبراء المستقبل» في تطوير وترسيخ منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي، وتمكين الكفاءات الحكومية بالأدوات اللازمة لاستشراف المستقبل، واستباق تحولاته.

جاء ذلك بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بالهول، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ومؤسّس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني.

فعاليات المنتدى

جدير بالذكر أن اليوم الأول من «منتدى دبي للمستقبل 2024»، تضمّن سبع جلسات رئيسة عقدت في متحف المستقبل، واستضافت نخبة من خبراء المستقبل من دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى 15 جلسة متخصصة ركزت على خمسة محاور رئيسة، تشمل مستقبل التحولات المجتمعية، ومستقبل الأنظمة البيئية، وفرص أجيال المستقبل، ومستقبل الأنظمة الصحية، إضافة إلى جلسات متخصصة في استشراف المستقبل.

كما تم تنظيم ثلاث ورشات عمل، حملت الأولى عنوان «سيناريوهات مستقبلية حول الأنظمة الصحية»، بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومتحف الاكتشاف (MOD)، وورشة عمل ثانية بعنوان «إعادة التدوير ومستقبل التصنيع»، من تنظيم (ARUP)، فيما نظم معهد «مستقبل الحياة» ورشة العمل الثالثة بعنوان «تغيير السيناريو: كيف يمكن للأفلام أن تؤثر إيجابياً على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟».

خبرات عالمية

وناقش ضيوف المنتدى من 100 دولة، أهم التوجهات العالمية في مختلف القطاعات المعنية بمستقبل البشرية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل الحكومي وريادة الأعمال وغيرها.

ولي عهد دبي:

. برؤية محمد بن راشد.. المستقبل صناعة تحويلية حيوية، محورها المرونة والإيجابية والاستباقية، ومركزها دبي.

. منتدى دبي للمستقبل من أهم التجمعات السنوية التي ينتظرها العالم لمواكبة التغيرات المتسارعة، والتفكير في الفرص الواعدة.

. دبي تؤمن بإيجابية المستقبل، وتجمع الأكاديميين والباحثين المتخصصين في قضاياه مع صُنّاع القرار والمسؤولين ومصممي السياسات والتشريعات.

. مخرجات وحوارات المنتدى تدعم الحكومات والمجتمعات والمؤسسات حول العالم في تطوير نظرتها للمستقبل.