الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

ونقل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى سموّه، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّله سموّه تحياته إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأطيب تمنياته لقطر وشعبها الشقيق بدوام التطور والرخاء.

وبحث سموّه ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف جوانب تعاونهما، والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبَي البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تهدئة شاملة في منطقة الشرق الأوسط، ومنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.