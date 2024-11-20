شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي: هناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين أن هناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن هوكشتاين الذي وصل إلى بيروت في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قوله، في كلمة مقتصبة بعد انتهاء لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن "أمامنا فرصة حقيقية لانهاء الصراع، ونأمل أن نصل إلى حل في الأيام المقبلة".

محادثات بناءة

ووصف هوكشتاين اللقاء مع بري بـ"المفيد"، مشيرًا إلى أن "المحادثات كانت بناءة، وأن هناك فرصة جدية لوقف اطلاق النار".

وأضف: أنا ممتن للنقاش البناء مع الرئيس نبيه بري، ولاحقًا مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

أخبار متعلقة الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل أكثر من 1000 كادر طبي في قطاع غزة الجيش اللبناني: مقتل 3 جنود في غارة للاحتلال الإسرائيلي



وقال بري بعد اجتماعه مع هوكشتاين: "الموقف جيد من حيث المبدأ، ويتبقي بعض التفاصيل التي يتعين استكمالها".

إصابة جنود غانيين

ومن جهة أخرى، أصيب أربعة جنود من غانا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بعد أن أصاب صاروخ من المرجح أن يكون قد أطلقته "جهات غير حكومية داخل لبنان" على قاعدتهم في قرية رامية.

وأفاد بيان لليونيفيل بنقل 3 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، أصابت 5 صواريخ مقر قوات اليونيفيل في قرية شمع، ما ألحق أضرارًا جسيمة بورشة صيانة، ولكن لم يصب أحد.