شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود الليبي ينتشل جثتين لمهاجرين غير شرعيين وينقذ 29 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشل حرس الحدود الليبي جثتين لمهاجرين غير شرعيين وأنقذ 29 آخرين غرق مركبهم قبالة السواحل الغربية الليبية.

وأوضح حرس الحدود أن مركب صيد انطلق من السواحل الغربية الليبية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط وعلى متنه 31 مهاجرًا غير شرعي تعرض للغرق. هجرة غير شرعية وأشار إلى إحالة المهاجرين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم.

