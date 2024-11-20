شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل أكثر من 1000 كادر طبي في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نددت وزارة الصحة الفلسطينية بتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في إطار استهداف المنظومة الصحية بشكل كامل في القطاع.

وأكدت أن الاحتلال دمر عشرات المستشفيات والمراكز الطبية وأخرجها عن الخدمة، كما تعمد استهداف الطواقم الطبية، إذ قتل بشكل مباشر أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر من الكوادر الصحية في قطاع غزة.

روبوت يحمل المتفجرات

وأشارت الوزارة إلى أنها وثّقت استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها مستشفى النجار في مدينة رفح، فأرسل الاحتلال روبوتات تحمل أطنانًا من المتفجرات، دمرت المستشفى الوحيد في محافظة رفح، والذي يقدم الخدمة الصحية والطبية لنحو نصف مليون فلسطيني.

وطالبت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لحماية وترميم القطاع الصحي، بعد استهدافه وتدميره من قبل الاحتلال الإسرائيلي.