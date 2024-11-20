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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة سعودية.. 50 مدينة مبدعة في الملتقى الإقليمي بتطوان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت بمدينة تطوان المغربية يوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية، والذي يعقده المكتب المغاربي لمنظمة اليونسكو، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
يشارك في الفعاليات مجموعة من الخبراء والباحثين والفاعلين الثقافيين يمثلون 50 مدينة مبدعة من عدد من البلدان من ضمنها المملكة العربية السعودية.
إلى جانب إدماج الشباب في العقد المقبل ضمن الاستراتيجيات الحضرية، وجعل الثقافة من العناصر الأساسية في المنظومة التنموية.
وتركزت تدخلات اليوم الأول على دور الثقافة في التنمية المستدامة وإدراجها في أولويات السياسات العمومية، وسبل جعل الإبداع والصناعات الثقافية في قلب الخطط التنموية، وتثمين غنى تراث المدن العربية والنهوض بالرأسمال اللامادي، وتعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية لهذه المدن، ودعم الاقتصادات المحلية وتعزيز مقوماتها الإبداعية، كالحرف التقليدية والفنون الشعبية.
يشارك في الفعاليات مجموعة من الخبراء والباحثين والفاعلين الثقافيين يمثلون 50 مدينة مبدعة من عدد من البلدان من ضمنها المملكة العربية السعودية.
تعزيز العلاقات بين المدن المبدعةويتدارس المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر 3 أيام موضوعات تعزيز العلاقات بين المدن المبدعة، وإنشاء تعاون مثمر ضمن المنطقة العربية، وتوسيع شبكة الانخراط في المدن المبدعة.
إلى جانب إدماج الشباب في العقد المقبل ضمن الاستراتيجيات الحضرية، وجعل الثقافة من العناصر الأساسية في المنظومة التنموية.
وتركزت تدخلات اليوم الأول على دور الثقافة في التنمية المستدامة وإدراجها في أولويات السياسات العمومية، وسبل جعل الإبداع والصناعات الثقافية في قلب الخطط التنموية، وتثمين غنى تراث المدن العربية والنهوض بالرأسمال اللامادي، وتعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية لهذه المدن، ودعم الاقتصادات المحلية وتعزيز مقوماتها الإبداعية، كالحرف التقليدية والفنون الشعبية.