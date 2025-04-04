شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق كرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي في نصف نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى يوم 12 مايو المقبل.

بينما يلتقي الترجي التونسي مع نظيره المنتدى المغربي في نفس اليوم، على أن يقام النهائي في اليوم التالي.

ويستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لحسم لقب دورى المحترفين، عندما يلتقى الزهور اليوم الجمعة فى الجولة قبل الأخيرة للموسم المحلى 2024 - 2025، ويحتاج الأهلى الفوز فى لقاء الزهور، للتتويج بالدوري خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة.