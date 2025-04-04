شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف إيبارشية نجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادى.

وعرض الأنبا بضابا على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بخدمته فى الإيبارشية.

وفى سياق متصل، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الخميس، مبنى الخدمات التابع لمطرانية الجيزة والذي تم تشييده داخل نطاق المطرانية.

ووصل قداسة البابا إلى مقر المطرانية وكان في استقباله نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وعدد من أحبار الكنيسة ومجمع كهنة الإيبارشية، وعزف فريق الكشافة موسيقاه في فناء المطرانية ترحيبًا بقداسته، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح مبنى الخدمات ورتل خورس شمامسة المطرانية ألحان استقبال البطريرك بينما سادت حالة من الفرحة في صفوف الأقباط لحظة دخول قداسة البابا إلى الممر المؤدي إلى منطقة الخورس حيث صلى صلاة الشكر ورتل الخورس بعض الألحان، كما رتل فريق الكورال عدد من التسابيح الكنسية.

وألقى نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس كلمة رحب فيها بقداسة البابا مقدمًا الشكر لقداسته، وألقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلمة ترحيب بقداسة البابا.