شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى وجهازه يشاهدون فوز الإسماعيلى 2005 على سيراميكا بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

حرص تامر مصطفى ، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، وجهازه الفنى على حضور مباراة الإسماعيلى مواليد 2005 أمام سيراميكا فى دورى الجمهورية.



وحقق الإسماعيلى مواليد 2005 فوزا مهما على سيراميكا بهدفين نظيفين بأقدم حسن صابر وعمر القط، تحت أنظار تامر مصطفى الذى حرص على التواجد لمراقبة اللاعبين عن قرب لضم العناصر المميزة للفريق الأول.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: كامل عبد الحكيم ويوسف محمد وعمر طارق وعبد الله هشام

خط الوسط: بيدو حسن وإبراهيم عبد العال وعمر القط ومحمود سنجاري

خط الهجوم: حسن صابر ومهند عبد العاطي

وشارك فى الشوط الثانى عمر عبد السميع ومحمد البحيرى وعبدالله محمد وياسين العتر وحمادة صلاح.

بدلا من عمر طارق ومهند عبد العاطى وبيدو حسن وعمر القط ومحمود سنجارى.

يقود الفريق جهاز مكون من..

عاطف عبد العزيز مدير فنى وسيد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبده مدرب حراس مرمى ومحمد فوزى مدرب أحمال ومحمد صالح إدارى ومصطفى إسماعيل أخصائى علاج طبيعى.