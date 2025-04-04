شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم دورة دراسية للكهنة الجدد بالكلية الإكليريكية بدير المحرق والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بـ دير المحرق بأسيوط، أمس، دورة تدريبية لخمس من الآباء الكهنة الجدد الذين تمت رسامتهم للخدمة بكنائس قرية رزقة الدير وإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، ويقضون فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بالدير .

وحاضر في الدورة عدد من الأحبار الأجلاء فى الموضوعات التالية:

- "الكاهن وأهمية اللغة القبطية" لنيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي.

- "الكاهن والرعاية" لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

- "خدمة الكهنوت عطاء وبذل ومحبة" لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير.

- "الكاهن وقوانين الكنيسة" لنيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص.

- "الكاهن خادم للمذبح وصديق للملائكة" لنيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

وبجانب مجموعة من الآباء الكهنة ورهبان الدير المتخصصين.