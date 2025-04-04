شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق مبادرة "معا لفرحتهم" من مركز شباب الصف احتفالا بيوم اليتيم والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مبادرة "معًا لفرحتهم" من مركز شباب الصف، لإدخال البهجة والسرور على الأطفال والنشء في إطار الاحتفال بـ يوم اليتيم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتستمر على مدار الشهر في مراكز الشباب، مؤكدًا أن يوم اليتيم مناسبة هامة نستحضر فيها مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية تجاه أبنائنا من الأيتام ونعمل من خلالها على إدخال البهجة إلى قلوبهم والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن وواجبنا أن نرعاهم ونوفر لهم بيئة آمنة تضمن لهم مستقبلاً مشرقًا.

وأكد المحافظ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على إتاحة الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للأطفال الأيتام، ودمجهم في الأنشطة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بيومهم الخاص في أجواء من الحب والتكافل.

وشهدت الفعاليات توزيع الهدايا على الأطفال وتنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بمشاركة واسعة من الشباب والمتطوعين ما ساهم في خلق أجواء من الفرح والسعادة للأطفال.

وأشار "النجار" إلى أن محافظة الجيزة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إيمانًا بدورهم الحيوي في بناء مجتمع متماسك ومترابط.

وأكد ضرورة رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان مشيرًا إلى أن كل الأديان السماوية قدّمت العديد من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

وفي السياق ذاته، حرص المحافظ على حضور عدد من الأنشطة الرياضية بمركز شباب الصف وتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات للتعرف على إمكانات المركز ومهامه.

حضر الفعاليات إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ومحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء والمراكز، ومديرو المديريات.



مبادرة "معًا لفرحتهم" من مركز شباب الصف