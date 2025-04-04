شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا: كرنفال يوم اليتيم جاء امتدادًا لأيام عيد الفطر المبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بيوم اليتيم حيث تحولت ساحتها الخارجية والمسرحين الصغير والمكشوف وقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية إلى فضاءات إبداعية احتضنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى بثت الأمل والبهجة فى نفوس حشود الحاضرين.

وخلال تفقده الفعاليات وجه الدكتور علاء عبد السلام الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لدعمه الاحتفالية ومساندته لكل عروض الأوبرا، وأضاف أن الكرنفال جاء امتدادًا لأيام عيد الفطر المبهجة، مؤكدًا أن الأنشطة الفنية التفاعلية أظهرت جانبًا من قوى مصر الناعمة التى تتمثل فى النشء والشباب الواعد وأثبتت خصوبة وثراء أرض الوطن الإبداعية، مشيرًا أنه تم استثمار العديد من إمكانات الأوبرا اللوجستية لإنجاح الحدث، وقدم التحية لكل من شارك فى إقامته.



الفنان حمزة العيلى





حمزة العيلى





رئيس دار الأوبرا فى يوم اليتيم





علاء عبد السلام



مواهب الأوبرا



يوم اليتيم

وفى حضور استثنائى شارك النجم حمزة العيلى فى الفعاليات وأجرى حوارًا مع المتواجدين بالفعاليات ملتقطا معهم العديد من الصور التذكارية، كما أدخلت إدارة الأوبرا السعادة على الجميع بتوزيع الهدايا الرمزية، وبين ألوان الفنون المتعددة اجتمع عدد ضخم من الأطفال الذين فقدوا ذويهم مع آخرين لمشاركتهم الاحتفال الذى قدمه الدارسون بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر وهم فصل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، فصل الإيقاع تدريب وقيادة الفنان سعيد الأرتيست، عرض الليلة الكبيرة لفصل الباليه تدريب الدكتورة عيشة فؤاد، ورش تشكيلية لفصل الرسم تدريب الدكتور إيهاب كشكوشه، ومن خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى عرض فيلم الانيميشن مشبك شعر من إخراج عطية عادل خيرى والأداء الصوتى للنجوم أحمد راتب، ريهام عبد الغفور، إيناس مكى، لطفى لبيب، ومن إعداد نورا غنيم وهو مستلهم من أحد النصوص الفرعونية القديمة التى تبرز قيم التواضع، العدل، والرحمة في مواجهة الشر والغرور.