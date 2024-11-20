شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لمصانع النصر للمسبوكات بعد إعادة تشغيلها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

‏عادت مصنع النصر للمسبوكات مجددا للعمل بعد تعثر لعدة سنوات، وذلك بالتدخل المباشر من الحكومة وتحديدا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير الذي حل مشاكل الشركة فورا، واجتمع مع كافة أطراف العملية الإنتاجية والشركات المستهلكة لمنتجات النصر للمسبوكات في أن واحد ، وبالفعل انطلقت الشركة مجددا إلى العمل تعرف على 7 فوائد لتشغيل الشركة.



1- توفير احتياجات المشروعات المحلية على رأسها مبادرة حياة كريمة .

2- حل مشكلة ديون الشركة البالغة نحو 21 مليار جنيه.

3- تحويل تلك الديون لرأس مال لدعم الشركة الفترة المقبلة .

4- حل مشكلات تأخر رواتب العاملين بالشركة نحو 1400 عامل .

5- استعادة الأسواق الخارجية والتصدير مجددا لنحو 20 دولة .

6- توفير العملة الصعبة وخفض فاتورة استيراد المواسير .

7- تحية المصانع مع تحول الشركة للربحية مع استدامة الانتاج .