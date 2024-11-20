شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال 4 شهور من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات ، عن وجود تراجع في مبيعات السيارات " المجمعة محليا " بمختلف أنواعها بنسبة 11.3%، لتتوقف عند 13 ألف و470 وحدة ، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل ، مقابل 15 ألف و155 مركبة خلال نفس الفترة من 2023 .

وأوضح " أميك " مجلس معلومات سوق السيارات أن مبيعات سيارات " الركوب المجمعة محليا " قد إنخفضت بنسبة 2.6% إلى 9 آلاف و382 وحدة، ، مقابل 9 آلاف و637 مركبة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن " إميك " مجلس معلومات سوق السيارات .