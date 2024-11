شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2024.. جوجل تكشف عن أفضل التطبيقات والألعاب خلال العام على متجر Play والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام Android، فسيكون متجر Play هو مركزك الرئيسي لتنزيل التطبيقات والألعاب، ومع توفر ملايين الخيارات، حافظت على تقاليدها السنوية من خلال الإعلان عن أفضل التطبيقات والألعاب لهذا العام.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل التطبيقات لعام 2024 من Google Play في الولايات المتحدة، ويتصدر قائمة أفضل التطبيقات هذا العام تطبيق Partiful، حيث يتميز تطبيق تخطيط الأحداث هذا بتصميمه الأنيق ونظرته الحديثة لإنشاء الدعوات.

وتتيح ميزة "Party Genie" البارزة للمستخدمين إنشاء الدعوات بسهولة وتوفر عملية RSVP سلسة من خلال رابط قابل للمشاركة.

يذهب لقب أفضل لعبة لعام 2024 إلى AFK Journey، حيث حصلت لعبة تقمص الأدوار الخيالية هذه على المركز الأول بفضل قائمتها من الشخصيات ونظام المعركة التكتيكية الجذاب.

كما أن عالمها الواسع وأسلوبها الفني يميزها بشكل أكبر، مما يجعلها خيارًا بارزًا في مشهد الألعاب التنافسي.

تذهب جائزة أفضل تطبيق متعدد الأجهزة إلى Max، بينما تستعد المنصة لفرض رسوم مقابل مشاركة كلمة المرور، فإن مكتبتها الضخمة من البرامج التلفزيونية والأفلام والمحتوى الأصلي تضمن تميزها، وهو ما حسم الجائزة حيث إن وظائفها سلسة عبر الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بالمتابعة من حيث توقفوا، سواء كانوا يشاهدون على جهاز تلفزيون أو جهاز لوحي أو حتى سيارة مزودة بنظام جوجل مدمج.

أما الفئة الأخيرة، فجاءت لأفضل لعبة متعددة الأجهزة، وهى Clash of Clans، وعلى الرغم من كونها مفضلة منذ عقد من الزمان، إلا أن اللعبة صعدت هذا العام من خلال التوسع إلى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Chromebook.

تم تحسين اللعبة الكلاسيكية المحمولة بالكامل لجميع أجهزتك، مما يتيح لك الاستمتاع بلعب سلس على الهواتف العادية أو الهواتف القابلة للطي أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة Chromebook أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية، أينما وكيفما تفضل اللعب.

وهناك قائمة كاملة بأفضل التطبيقات والألعاب في 2024: أفضل التطبيقات لعام 2024

• أفضل التطبيقات للمتعة: Mila من Camilla Lorentzen

• أفضل التطبيقات للنمو الشخصي: UpStudy - Camera Math Solver

• أفضل التطبيقات الأساسية للاستخدام اليومي: MacroFactor - Macro Tracker

• أفضل التطبيقات المخفية: Timeleft

• أفضل التطبيقات للساعات: Baby Daybook - Newborn Tracker

• أفضل التطبيقات للشاشات الكبيرة: Infinite Painter

• أفضل التطبيقات لـ Google TV: Peacock TV: Stream TV & Movies

• أفضل التطبيقات للسيارات: PBS KIDS Video

أفضل الألعاب لعام 2024

• أفضل لعبة متعددة اللاعبين: Squad Busters

• أفضل لعبة Pick Up & Play: Eggy Party

• أفضل لعبة مستقلة: Yes, Your Grace

• أفضل لعبة قصة: Solo Leveling: Arise

• أفضل لعبة مستمرة: Honkai: Star Rail

• أفضل لعبة للعائلات: Tab Time World

• أفضل لعبة على Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance

• أفضل ألعاب Google Play على الكمبيوتر الشخصي: Cookie Run: Tower of Adventures