ليلى عز العرب تدافع عن أبناء النجوم وهذا رأيها في الكبير أوى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - حلَّت الفنانة ليلى عز العرب ضيفة على برنامج "لقاء على الهواء" الذي تقدمه الفنانة لقاء سويدان، وتحدثت عن تفاصيل مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال عدد من الأعمال الفنية. وأكدت ليلى أنها استمتعت بتجربة تقديم برنامجها نوستالجيا في موسم رمضان، خاصةً وأن فكرته كانت تدور حول رمضان في فترة الستينات، وأشارت إلى أن هذه التجربة كانت واحدة من التجارب التي استمتعت بها وجعلتها تستعيد ذكريات رمضان في مصر.

أجواء ممتعة في عايشة الدور

كشفتأيضاً أن مشاركتها في مسلسل "عايشة الدور" كان ممتعاً ومليء بالطاقة والنشاط، لكنها في نفس الوقت كانت تشعر بالتعب والإرهاق، وذلك لأنها كانت تقوم بالتصوير يومياً في رمضان بعد الإفطار لساعات طويلة، وقالت أن دور دكتورة الجامعة التي قدمتها كانت شخصية مختلفة وممتعة.

ردت ليلى عز العرب على الانتقادات حول مشاركة عدد من أبناء الفنانين في الأعمال الدرامية، حيث قالت: "اللى يتربى في عائلة فنية يكون لديه الرغبة في دخول الوسط الفني والسير على نفس الخطى من سبقوهم، وأنا شخصياً أرى أن الفن ليس به واسطة، ولكن ممكن المساعدة إذا كان الشخص يرغب في ذلك".

أما فيما يتعلق بمسلسل "الكبير أوي" الذي شاركت في العديد من أجزائه، فقالت أنه كان عمل درامي مميز تعتبره من كلاسكيات الدراما المصرية، وأشارت إلى أنها تؤيد تقديم أجزاء من الأعمال الفنية إذا كانت تحتوي على أفكار جديدة ومختلفة.

قصة وصناع عايشة الدور

يتناول مسلسل عايشة الدور موضوع الصعوبات التي تواجهها المرأة المطلقة مع تربية الأولاد، من خلال الشخصية التي تجسدها دنيا سمير غانم، التي تجد نفسها أمام فرصة لحياة جديدة ومختلفة، تأخذها إلى الحياة الجامعية مرة ثانية.

مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.

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