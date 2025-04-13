الخليج اليوم .. الرياض تثمن دور مسقط في تهيئة بيئة الحوار بين واشنطن وطهران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وكالة أنباء عمان إن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تناولا في اتصال هاتفي تطورات المحادثات الجارية في مسقط بين أميركا وإيران".

وأضافت الوكالة بأن وزير الخارجية السعودي أعرب لنظيره العماني عن تقديره لجهود عُمان في تهيئة بيئة داعمة للحوار البنّاء، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية هذه المساعي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، طبقاً لـ العمانية.

وقبل الاتصال، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين إيران وأميركا التي عقدت في مسقط، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لهذه الجهود، ولاتباع نهج الحوار سبيلاً لإنهاء الخلافات الإقليمية والدولية كافة، طبقاً لبيان الخارجية.

البيان الذي نشرته الخارجية السعودية عبّر أيضاً عن تطلع المملكة بأن تفضي نتائج المحادثات الإيرانية - الأمريكية إلى دعم العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وانتهت اليوم المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مسقط عبر الوسيط العماني بشأن البرنامج النووي، فيما تعد هذه المحادثات الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحاب الرئيس الأميركي ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في العام 2018 في ولايته الأولى.