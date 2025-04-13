هل توقف تصوير فيلم شمس الزناتي نهائيًا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - يواجه فيلم "شمس الزناتي" البداية، بطولة الفنان محمد إمام، عددًا من الأزمات على مدار العامين الماضيين، تسببت في توقف التصوير أكثر من مرة، مما أعتقد البعض أن المشروع توف بشكلٍ نهائي كونه يواجه مصيرًا مجهولًا.

استئناف التصوير يونيو المقبل

ليست هناك نية لإلغاء المشروع

أبطال "شمس الزناتي"

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محمد إمام يستعد لـ"صقر وكناريا"

وبدوره، كشف المنتج ريمون رمسيس، حقيقة تلك الأنباء المتداولة حول توقف فيلم محمد إمام نهائيًا، مؤكدًا في بيانٍ له، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أنّ الفترة الحالية تشهد استكمال الديكورات، إلى جانب تصميم الأزياء وتنسيق مواعيد أبطاله، ومن المُقرر استئناف التصوير في شهر يونيو المقبل.وأكد أنه ليست هناك نية نهائيًا لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجلٍ غير مسمى، مشيرًا إلى أن التصوير كان قد انطلق بالفعل وتم الانتهاء من تصوير جزء من مشاهد الفيلم، لافتًا إلى أنّ "" من الأعمال السينمائية الضخمة والمعقدة، نظرًا لتعدد مواقع التصوير وكثرة النجوم المشاركين فيه، مما يتطلب وقتًا كافيًا للتحضير على أعلى مستوى.البداية مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الرواء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.يذكر أنّ محمد إمام، يواصل حاليًا التحضيرات الأخيرة الخاصة بفيلمه الجديد "صقر وكناريا" تمهيداً لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعدم انضمام شيكو، ياسمين رئيس، يارا السكري، انتصار، إلى فريق عمل الفيلم الذي يكتبه أيمن وتار، ويخرجه حسين المنباوي، وينتجه وائل عبد الله.

فيلم "صقر كناريا" يجمع محمد إمام وشيكو لأول مرة في إطار كوميدي، وجاء ذلك بعدما كان مقرر أن يتم تقديم الفيلم من بطولة أحمد عز وماكد الكدواني عام 2021، قبل أن يتوقف التحضير للمشروع فجأة ويتم تأجيله، ويعود مرة أخرى بعد تغييرات كبيرة سواء في إبطاله وكذلك مخرجه حيث كان مقرر أن يتوالى الإخراج أحمد علاء الديب.

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