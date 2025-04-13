بعد أزمة توفيق الدقن.. أسرة عبد الحليم حافظ تلجأ للقضاء بسبب إعلان بالذكاء الاصطناعي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 04:19 مساءً - شهدت أزمة ظهور نجوم زمن الفن الجميل في إعلانات تجارية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تصاعدًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصلت إلى ساحات القضاء، لوقف عرض تلك الإعلانات، والحصول على كل الحقوق المادية مقابل استغلال تلك الصور.

انتهاك الحقوق الأدبية والمالية

اتخاذ الإجراءات القانونية

هل يعود صوت "العندليب" من جديد؟

من جانبه كشف المنتج محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لـ"الخليج 365"، عن استيائه الشديد، من ظهور "العندليب" في إعلان تلفزيوني لصالح إحدى المؤسسات المصرفية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون إذن مسبق من العائلة، لافتًا إلى أنّ ذلك يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق المالية والأدبية أيضًا، لاسيما وأنّ ظهوره لا يليق بتاريخه الفني الطويل.وأكد أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد تلك المؤسسة، بشأن الحفاظ على حقوق، ووقف أي محاولات لتشويه صورته وتاريخه.يُذكر أنّ الفنان عمرو مصطفى كان قد أعلن اعتزامه في شهر أكتوبر الماضي، إحياء صوت الفنان، باستخدام تقنية، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال "شبانة" لـ"الخليج 365" آنذاك: "إنّ الحديث عن الأمر لازال مُبكراً جداً؛ كون المشروع في خطوته الأولى داخل الغرف المغلقة وفي مرحلة التجريب؛ إذ إنّ الموضوع يتوقف على مدى الجودة والاحترافية، بما يليق بتاريخ العندليب".

وتابع: "سنبدأ نعمل تجربة باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المُقبلة، وإذا كانت النتيجة مُرضية بالنسبة لنا، سنُقدّم نسخة تجريبية للجمهور؛ لتحسس موقفهم والاطلاع على آرائهم، وإذا نالت إعجابهم سنواصل العمل على المشروع لنهايته، وذلك لأن جمهور العندليب هو الذي يُحدد كل شيء".

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ورثة توفيق الدقن تلجأ للقضاء

وكان ماضي الدقن، ابن الفنان، قد وجه خطابًا إلى المجلس الأعلى للإعلام، بشأن وقف إعلان تلفزيوني يظهر فيه والده بتقنية الذكاء الاصطناعي أيضًا، ومجموعة من الفنانين الراحلين، أعضاء جمعية "أبناء فناني مصر"، حيث قال في خطابه: "إنّ جمعية أبناء فناني مصر للثقافة والفنون، تتابع بشكلٍ يومي، القنوات الفضائية المختلفة بموجب سندها القانوني للدفاع عن حقوق الفنانين والمثقفين وأبنائهم، وقد لاحظت الجمعية أثناء متابعتها اعتداءات متكررة من أحد منتجي السلع الاستهلاكية، حيث إنهم قاموا دون سند من القانون بالاعتداء علي الحقوق المالية والأدبية لفناني الأداء واستباحوا لأنفسهم تجسيد شخصيات لعظماء الفن في مصر دون تصريح من الجمعية أو ذويهم وذلك باستخدام تقنيات فنية حديثة بغرض زيادة أرباح منتجاتهم".

وتابع: "حيث إن هؤلاء الفنانين العظماء لم يتركوا لنا هذا التراث الفني العظيم الذي يشكل الريادة في الفن سواء لمصر العظيمة بشكل خاص أو للوطن العربي بشكل عام، ليكون سلعة رخيصة يعتدي عليها كل من تسول له نفسه ليحقق مكاسب شخصية وهو لا يمتلك حقوق النشر أو الإعلان من خلال التوكيلات أو التفويضات أو العقود، فيقوم بتشويه التاريخ الفني لهؤلاء العظماء بطريق مباشر أو غير مباشرة".

وأضاف: "تعلن الجمعية أنها ستقف ضد هذا العبث والاعتداء علي الحقوق المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وبخاصة أن الصوت والصورة من البيانات الشخصية التي يشكل الاعتداء عليها مخالفة القانون، وتتقدم جمعية أبناء فناني مصر بهذا البيان الي السيد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، ونؤكد على إن استمرار إذاعة هذه الإعلانات يشكل اعتداء غير مقبول علي الحقوق الأدبية لفناني مصر وقوتها الناعمة، مما يستوجب حفظ كافة حقوق الجمعية وأعضائها وأبناء العظماء في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يكفلها القانون لهم ضد هذه الجهات في هذا الشأن".

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