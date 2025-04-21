شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي منتخب المصارعة ينضم لمعسكر الإعداد لبطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

ينضم الثلاثى عبد اللطيف منيع وعماد أشرف ومصطفى جبر، لاعبو منتخب المصارعة، اليوم إلى معسكر المنتخب المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادى، لجميع المراحل السنية.

ودخل الثلاثى معسكرا مغلقا بالصين خلال الأيام الماضية، استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة إفريقيا التر تقام نهاية الشهر الجارى.

وتشارك منتخبات المصارعة بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب كبار وناشئين وشباب فى الفترة من 29 أبريل ختى 4 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يستمر منتخب المصارعة بالمعسكر المغلق بالمركز الأولمبى حتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة فى البطولة.